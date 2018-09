Garrido anima l'Olot a recuperar «la identitat» per visitar el Miniestadi

Diumenge passat, l'Olot va patir la primera derrota de la temporada. Va ser en un dolorós 0-3 contra el València Mestalla, i a casa. Raúl Garrido, però, veia ahir com a positiva aquesta patacada. «És estrany dir que una derrota ha estat profitosa, però el cert és que ens ha servit per reflexionar i adonar-nos de moltes coses que vam fer malament i per saber quina és la nostra lluita». Això deia en roda de premsa, a part d'afegir que «la derrota ens servirà per créixer més com a equip».

Després d'analitzar els errors de l'última jornada, Raúl Garrido té clar que cal passar pàgina i pensar en el partit de demà (18:30 h) al Miniestadi davant el Barça B. «Jugarem contra un equip molt talentós i al qual agrada tenir la pilota. Per tant, en alguns trams del partit ens obligaran a replegar. Això sí, no hem de deixar de ser nosaltres mateixos. Ens agrada tenir la pilota; l'altre dia no la vam tenir i de cara al matx de demà hem de recuperar la nostra identitat», valorava.

El Barça B encara no ha sumat cap victòria com a local aquest curs, mentre que l'Olot té ja un ple de victòries com a visitant: 0 a 1 contra el Peralada a la segona jornada i també 0 a 1 al camp del Conquense fa dues setmanes. «Si ells se senten bloquejats perquè encara no han guanyat a casa potser podem aprofitar-ho. I el fet que nosaltres haguem guanyat els dos partits que hem jugat com a visitants els pugui intimidar i fer-nos tenir més confiança a nosaltres també pot ser un punt a favor», analitzava.

El partit de demà té algunes coincidències amb el partit jugat a la segona jornada de lliga contra el Peralada: es disputarà en un camp gran, al rival li agrada tenir la possessió i s'espera que hi viatgin força aficionats de l'Olot. El club garrotxí ha organitzat una sortida amb autocars amb preus populars perquè l'equip compti amb el màxim suport possible de l'afició. «Esperem que el resultat sigui el mateix que a Montilivi. Nosaltres intentarem repetir algunes coses que ja vam fer contra el Peralada, però volem mirar de tenir més la pilota i no haver de tancar-nos a darrere», afegia Garrido, que va assegurar que hi hauria canvis en l'alineació respecte a l'última jornada.