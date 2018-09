Patinatge d'alt nivell per Fires

El pavelló de Fontajau de Girona serà l'escenari el proper dissabte 3 de novembre (18.00), en plenes Fires, de la segona edició del Catalunya Stars, una competició-espectacle de patinatge artístic que reunirà els millors clubs i patinadors del país. La prova els divideix en tres equips que pugnen per una sèrie de premis econòmics. L'any passat la primera edició del Catalunya Stars ja es va fer a Fontajau, reunint uns 3.000 espectadors, una marca que es vol intentar superar aquesta vegada, tenint en compte que l'espectacle se celebrarà en plenes Fires.

Les entrades es podran adquirir a partir del 15 d'octubre a través de la plataforma koobin al preu únic de 10 euros. El president del Comitè de Patinatge de Girona, Josep Badia, explicava ahir que el Catalunya Stars reunirà «els campions catalans i tots aquells que hagin fet podis internacionals». El sistema de competició és «reunir-los en tres equips diferents i que les puntuacions les posin uns jutges i també el públic que vagi al pavelló a travès de Twitter». «És un format molt atractiu, que té èxit per la unió que es crea entre els diferents patinadors de clubs diferents competint junts. Conviuen i fan pinya per guanyar», va afegir Badia.

Aquesta setmana s'ha fet el sorteig dels equips. El primer, de color groc, estarà format per Llorenç Álvarez, Carla Escrich, Marina Gibaja, Àngela Martín-Mora, Eloi Canals, Pau Garcia i Carla Méndez, més el grup de xou gran del Reus, el petit del CP Aldea, el juvenil del CP Bescanó i el quartet de l'ASSPA Lliçà de Vall. L'equip 2, de color vermell, el formaran Pere Marsinyach, Noemí Isla, Meritxell Bachero, Arnau Albiol, Sara Castillo, Àlex Medina, la parella formada per Mireia Martínez i Aleix Bou, el grup de xou gran del CPA Olot, el petit del CP Matadepera, el juvenil del Reus i el quartet del CP Guixolenc.

I l'equip 3, de color blau, el formaran Mònica Gimeno, Sergio Canales, Evelin Hernández, Àlex Ilici, Grace Tara Lloret, Laura Quintero, la parella formada per Elisenda Prat i Artur Balaguer, el grup de xou gran del CPA Girona, el petit del PA Maçanet, el juvenil del CP Celrà i el quartet del Foment Cardoní.

El Catalunya Stars està concebut com un espectacle innovador i d'alt nivell que es podrà seguir en directe per La Xarxa TV. La Federació ha tornat a apostar per dur la prova a Fontajau, vista la bona resposta de la passada edició, i, també, segons Josep Badia, «per les condicions espectaculars que ens ofereix Fontajau». La primera edició del Catalunya Stars la va guanyar l'equip 3 de color groc, format per Mònica Gimeno, Kevin Bordas, la parella Anna Rovira-Dani Vàzquez, Marina Gibaja, Arnau Albiol, Gemma Bargalló, Clàudia Aguado, el grup de xou gran del CP Masnou, el grup de xou petit del CP Tona, el grup de xou juvenil del CP Bescanó i el quartet del CPA Lliçà de Vall.