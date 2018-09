A Bordils, la «Copa mola»

La permanència a Divisió d'Honor Plata és sempre el gran objectiu del Bordils cada temporada. La filosofia del club, amb els jugadors combinant l'handbol amb feina o estudis, complica, encara que no hi ha res impossible, que al Blanc-i-verd ningú gosi somiar en lluitar per l'ascens a l'Asobal. I precisament això és el que converteix en especial la segona competició de la temporada, la Copa, perquè aquesta dona l'oportunitat de rebre a Bordils un equip d'Asobal. Guanyar-lo ja és una altra història, encara que el Benidorm només els guanyés d'un gol el 2014 o el Guadalajara de tres la temporada passada, però jugar contra un Asobal sempre és una festa al Blanc-i-verd, i Sergi Catarain, tècnic del Bordils, té clar que aquest any també la volen viure. «Des que els equips de Plata també la juguem, la Copa és una competició il·lusionant perquè et permet jugar contra un equip d'Asobal, superant primer l'eliminatòria, que, aquest any, a sobre, és contra un rival molt atractiu com és el Barça B», explica Catarain sobre el partit d'aquest vespre al Blanc-i-verd (19.00).

I aquest és el gran obstacle entre el Bordils i la festa de rebre un Asobal al seu pavelló. Un Barça B que ja va derrotar el Bordils aquest estiu en el darrer test de pretemporada (32-41) i que també ha guanyat els seus dos primers partits de lliga - a casa contra l'Alacant (31-29) i a la pista del Cisne (33-37)- fent gala de l'handbol a alt ritme que Xavi Pascual està imposant al primer equip del Barça i que, a poc a poc, es va escampant a la resta d'equips blaugranes. «Tinc clar que el que està proposant en Pasqui al primer equip també es veu en el B, perquè al final tots els entrenadors volen que els equips de sota juguin igual que el seu, per si han de recórrer als seus jugadors», apunta Catarain, destacant que, igual que el Barça, el seu filial també juga aquesta temporada un handbol molt ràpid amb partits de molts gols i contracop, i on les trancisions a alta velocitat són constants. «Estan fent al voltant de 35 gols per partit, però al mateix temps també n'encaixen 30 i és per aquí on haurem d'intentar aprofitar», diu Catarain, que arriba al partit d'aquesta vespre amb moltes absències.

A més de les ja conegudes baixes dels lesionats Jairo Montes i Gerard Farrerons, el tècnic no podrà comptar avui amb Ignasi Moreno per temes personals, Arnau Palahí (tendinitis al colze) i David Masmiquel (problemes en un genoll). Sergi Mach també arrossega molèsties, però podrà jugar avui «limitant els seus esforços»). A l'altre costat de la pista, un Barça B amb joves de talent que aspiren a arribar al primer equip com, per exemple, l'alemany Juri Knorr, a qui Catarain veu «aviat» amb els grans.