La Cursa de la Dona de Girona ja té inscrites més de 6.300 participants

La Cursa de la Dona de Girona tornarà a ser multitudinària. De moment, a poc més d'una setmana per a la prova, prevista per al diumenge 7 d'octubre, ja hi ha inscrites més de 6.300 participants, el que representa un 90% de les places disponibles. Els organitzadors limitaran el número de corredores a 7.000 per tal de no massificar-la. Les persones que vulguin participar-hi tindran temps per apuntar-s'hi fins al dimecres 3 d'octubre a mitjanit o bé fins que s'assoleixi l'objectiu de les 7.000 participants.

Aquesta cinquena edició de la Cursa de la Dona arriba amb diverses novetats. La més destacada és que el circuit tindrà una mica més de 5 quilòmetres de distància. La sortida no varia, es farà igualment al passeig de la Sardana de la Devesa a partir de les 10 del matí, però les corredores aniran a buscar l'avinguda de Josep Tarradellas i la rambla de Xavier Cugat en lloc de passar pel vial perimetral del parc. La resta del recorregut es mantindrà com en les passades edicions, fent un recorregut urbà pels principals carrers de la zona centre.

L'entrega de dorsals i samarretes es farà al pavelló de Fontajau el dijous 4 i el divendres 5 d'octubre, d'11 a 20 h. El dia 6 d'octubre tindrà lloc la Fira de la Corredora, d'11 a 20 h, a la plaça de Salvador Espriu, on, a part de l'entrega de dorsals i samarretes, hi haurà tallers diversos de les empreses i entitats col·laboradores. Diari de Girona és el diari oficial de la prova.

Les inscripcions tenen un cost d'11 euros, i un euro de cada participant es destinarà a finalitats solidàries i s'invertirà en l'IDIBGI, l'Associació Guapes i Valentes –de la Fundació Oncolliga- i la Fundació Els Joncs. L'organització de la prova va a càrrec d'Esports Parra, l'Ajuntament i l'Atletisme Girona, que en cinc anys han aconseguit consolidar una multitudinària prova a la ciutat.