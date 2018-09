Munir salva un punt pel Barça

Un gol de Munir el Haddadi, en el minut 84, ha permès al Barça rescatar un punt en el seu duel amb l'Athletic Club (1-1), que s'havia avançat en el primer temps mitjançant Óscar de Marcos.

Munir va rematar a la xarxa un servei de Leo Messi, que va sortir des de la banqueta en el minut 55, en substitució d'Arturo Vidal. Els barcelonistes van dominar la situació en el segon temps i, a més del gol, van rematar dues vegades als pals, Coutinho i Messi.

L'Athletic es va avançar en el minut 41, després que De Marcos aparegués a l'esquena de Sergi Roberto i batés de tret creuat, davant la seva sortida, Marc André ter Stegen, després d'una assistència de Markel Susaeta.

Amb el partit d'avui, el Barça suma la seva tercera jornada sense guanyar.

Fitxa tècnica



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (Busquets, min.50), Rakitic, Arturo Vidal (Messi, min.54), Coutinho; Dembélé (Munir, min.80) i Luis Suárez.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez (Peru Nolaskoain, min.23), Balenziaga; Beñat (San José, min.66), Dani García, Yuri, Susaeta; Raúl García i Williams (Aduriz, min.79).

Gols: 0-1, min. 40, Óscar de Marcos; 1-1, min. 83, Munir.

Àrbitre: Jaime Latre (C. Aragones). Ha amonestat Rakitic (min. 78) i a Busquets (min. 89) per part del FC Barcelona i a Yeray Álvarez (min. 47) i a Dani García (min. 90) per part de l'Athletic.

Estadi: Camp Nou. 78.015 espectadors.