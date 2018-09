Un gol de penal del Rayo frustra la remuntada de l'Espanyol a Vallecas

Un gol de penal transformat per Kakuta a l'inici de la segona part va frustrar la remuntada de l'Espanyol a Vallecas, que després de veure com als sis minuts De Tomás obria el marcador, va aconseguir capgirar-lo amb les dianes de Borja Iglesias i Granero. Amb l'1-2 es va arribar al descans però a la represa una pena màxima de Dídac Vila a Advíncula va servir a Kakuta, que gairebé topa amb el travesser, per fer el 2-2 definitiu. I això que va ser un partit trepidant, ple d'alternatives, i que en l'afegit encara guardava un altre gir de guió: el VAR va acabar convertint en falta fora de l'àrea el penal a favor de l'Espanyol que havia xiulat inicialment Alberola Rojas per una entrada d'Embarba sobre Hernán Pérez. El xut no va tenir conseqüències al marcador.

L'Espanyol segueix sense guanyar fora de casa (si ho hagués fet s'hauria situat colíder al costat del Barça i del Madrid), però l'empat és valuós i li permet sumar 11 punts. L'equip de Rubi va tenir la victòria a l'abast però també és cert que el Rayo, sobretot a la segona part, va gaudir de bones ocasions i va tenir el rival a mercè. Els madrilenys, mentrestant, van aconseguir el seu cinquè punt oferint bones sensacions davant dels seus aficionats. El proper partit de l'Espanyol és el diumenge 7 d'octubre contra el Vila-real a Cornellà-El Prat.