El Llagostera rep l'Horta i es reforça amb Pablo Amantini

El Llagostera rep aquesta tarda al Municipal l'Horta (18.30) en una transcendental jornada de Tercera perquè enfrontarà el tercer i el quart classificat. Tots dos equips sumen 13 punts i tanquen unes posicions de play-off on també s'hi troben el Prat, líder amb 17, i l'Hospitalet, que en suma 14.

Els blaugranes venen d'encaixar una derrota per 2-1 al camp del Sant Andreu en un altre partit contra un rival cridat a estar en la lluita per les primeres posicions de la categoria. De moment, a diferència de la temporada passada a Segona B, el Llagostera és molt fiable a casa, on ha guanyat els tres partits que hi ha jugat contra Sants, Santfeliuenc i Cerdanyola.

Per altra banda el club ahir va fer oficial la incorporació del central Pablo Amantini, procedent del Cerdanyola, per aportar contundència a la línia defensiva de l'equip d'Oriol Alsina.