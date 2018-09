El Lleida imposa la diferència de categoria contra el Girona (79-57)

El Bàsquet Girona va perdre ahir a Lleida, que milita a LEB Or, una categoria per sobre, l'últim amistós de la pretemporada abans del debut a Plata el proper divendres a Alacant. Després d'un primer quart igualat, els locals van apujar el nivell físic de la defensa i van tenir encert des de la línia de tres per marxar al descans 20 punts amunt (46-26). El Girona es va refer a la segona part però mai va poder baixar la barrera dels 10 punts de distància. Quim Costa tenia tota la plantilla disponible.