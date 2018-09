Lopetegui treu importància a la derrota a Sevilla abans del derbi contra l'Atlètic

L'entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, va dir ahir que l'equip està «preparat» i en la bona línia malgrat la derrota al Pizjuán, i va negar sentir ganes de revenja per la Supercopa d'Europa abans del derbi contra l'Atlètic de Madrid d'avui (20.45, Movistar Partidazo) al Santiago Bernabéu. Lopetegui no podrà comptar amb Marcelo, per lesió. Per la seva part, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, va recalcar que, tot i la derrota contundent a Sevilla, està veient competir «enormement» el Madrid i va deixar clar que no té en compte els últims resultats de cara a un partit on és clau que els futbolistes «juguin al límit emocional».