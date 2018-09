Queralt Casas porta Espanya a les semifinals amb un gran últim quart

La selecció espanyola de bàsquet femení es va classificar per a les semifinals del Mundial, on s'enfrontarà amb Austràlia, després de desfer-se del Canadà (53-68) en un partit molt igualat fins a l'últim quart, quan l'amfitriona va derrotar a tots els fantasmes que la perseguien i va desplegar una defensa espectacular que la va catapultar a la següent ronda.

Espanya havia arribat a quarts amb més patiments que alegries, però a l'hora de la veritat va explotar totes les qualitats que l'han convertida en favorita a tots els títols. Amb un impressionant parcial de 0-19 en l'últim quart es va ficar en la seva sisena semifinal consecutiva a un gran torneig. La gironina Queralt Casas (13 punts, 3 robatoris, 18 de valoració) i Astou Ndour (16 punts i 18 de valoració) van ser les arquitectes d'un partit que va acabar sent un regal per a l'afició.

Avui Espanya es jugarà el bitllet per a la final contra Austràlia, mentre que per l'altre costat del quadre la pugna serà entre la sorprenent Bèlgica, que va eliminar França, i els EUA, que surt com a gran favorita.