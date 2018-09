Raúl Garrido té el dubte de José per visitar avui el Barça B al Miniestadi

Després d'aconseguir dos empats a casa (1 a 1 contra el Cornellà i 2-2 davant l'Atlètic Llevant) i dues victòries a domicili (0 a 1 contra el Peralada i el Conquense), l'Olot va perdre diumenge passat el seu primer partit de lliga. Raúl Garrido assegura que no van jugar d'acord amb la seva identitat i que la visita d'aquesta tarda al Miniestadi és una bona oportunitat per retrobar-se amb la millor versió.

Els olotins se senten més còmodes quan són protagonistes i enfronten els partits tenint la possessió de l'esfèric, però el Barça B no els ho posarà fàcil. «És un equip talentós i al qual li agrada tenir la pilota. Hi haurà fases del partit que haurem de defensar força, però no podem perdre la nostra identitat», insisteix Garrido. Per al partit d'avui Raúl Garrido té la baixa de Marc Cosme, que encara no ha pogut entrar a cap convocatòria aquesta temporada. Va començar el curs lesionat i divendres passat, quan ja semblava recuperat, va patir un cop al turmell que el mantindrà unes setmanes més allunyat dels terrenys de joc. També és dubte José, que no s'ha entrenat aquesta setmana per unes molèsties al genoll.