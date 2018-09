Espanya topa amb una inspirada Liz Cambage i es queda fora de la final del Mundial

La selecció espanyola femenina va perdre en les semifinals del Mundial que es disputa a Tenerife davant Austràlia (66-72), i es queda sense jugar la final de casa seva.

Després d'anar a remolc en el primer quart (15-23), les jugadores entrenades per Lucas Mondelo van haver de capgirar el marcador en el segon període amb un parcial de 20-11 que feia que les espanyoles marxessin un punt amunt al descans (35-34).

Semblava que el 58-50 al final del tercer quart li facilitaria el camí a Espanya, però un parcial de 0-9 a l'inici de l'últim tram de partit va fer posar, de nou, les asutralianes per davant (58-59).

Es va igualar la balança. Tant, que s'arribaria amb un igualadíssim 64-64 quan només faltaven tres minuts per al final. Va ser a partir d'aquest moment que les australianes, liderades per una impressionant Liz Cambage –33 punts, 15 rebots i 4 taps per erigir-se en la millor del duel–, van escapar-se en el marcador fins que Espanya ja no va poder apropar-s'hi.

Les gironines Queralt Casas i Marta Xargay, que no van sortir en el quintet inicial, van anotar 5 i 9 punts, respectivament. Insuficents perquè el seu equip s'acabés apuntant la victòria.

Ara Espanya haurà de jugar la final de consolació davant Bèlgica, que va perdre en l'altre semifinal davant dels Estats Units (64-77). Les nord-americanes buscaran el seu tercer Mundial consecutiu contra Austàlia.