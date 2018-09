Paula Badosa s'apunta la final gironina de l'Open de València

La final gironina de l'Open Ciutat de València de tennis femení se l'ha emportat aquest migdia la begurenca Paula Badosa per davant de la palafrugellenca Aliona Bolsova per 6-1, 4-6 i 6-2, sumant així el seu tercer títol ITF de la temporada. Aquest, però, és el torneig més important de la seva carrera perquè es tracta d'un torneig de categoria 60.000.



Badosa, del RCT Barcelona, s'ha imposat amb certa tranquil·litat contra una rival irregular. Aplicant un joc agressiu, el partit s'ha marcat al ritme que ha volgut, mentre Bolsova no podia trobar respostes. Així s'ha tancat el primer set, amb un clar 6-1 per a Paula Badosa. Bolsova ha reaccionat al segon parcial (4-6), però en el definitiu la palafrugellenca ha tornat a oferir la seva imatge més neguitosa. Badosa no ho ha desaprofitat i s'ha posat 5-1 i servei per tancar el set. La rival ha aconseguit un 'break' per seguir un joc més amb vida dins del partit fins que Badosa, a continuació, ha aprofitat el seu primer punt de partit per cantar victòria.