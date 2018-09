El primer test de nivell, superat

Una prova de nivell, l'última que va tenir ahir l'Spar Citylift Girona. En el marc del seixantè aniversari de l'Adepaf, les gironines van desplaçar-se fins a Figueres per enfrontar-se a tot un València, debutant de la Lliga Femenina 1, que no els posaria les coses gens fàcils. Estant per sota del marcador durant tota la primera part (26-32), l'equip d'Èric Surís, que no va comptar amb Laia Palau ni Bea Sánchez (citades amb Espanya), va trobar la reacció després del descans. L'Uni va deixar enrere la manca d'encert per superar a poc a poc les valencianes fins assolir una gran remuntada que deixaria el partit 58-44. Tampoc va jugar Núria Martínez per precaució, ja que arrossegava molèsties a l'abductor.

L'exigència del Valènica va fer que arribés el primer patiment. L'equip inicial –Rosó Buch, Shay Murphy, Helena Oma, Keisha Hampton, Nadia Colhado– va sortir decidit a la pista i amb la intenció d'anar per feina. Oma va obrir el marcador a favor de l'Uni sumant en el tir lliure. Murphy i Buch van voler acompanyar-la des de la línia dels 6,75 per tal de marcar distàncies però no van tenir sort. Aprofitant la manca d'efectivitat, les valencianes van elevar el ritme del partit treballant el rebot ofensiu i, en conseqüència, complicant el joc de les gironines. Als primers cinc minuts, María Pina ja havia aconseguit deixar l'Uni per sota del marcador amb dos triples pràcticament seguits. La distància va créixer fins al punt d'arribar als deu punts de diferència (6-10). Davant d'això, Èric Surís va optar per buscar la reacció introduint canvis per retallar distàncies fins a deixar el marcador 10-13.

Al segon parcial, no va millorar la situació. La insistència de l'Uni era evident, només faltava l'encert. Gairebé s'hi fan mal. Oma va trobar Reisingerova en bona posició, però aquesta va relliscar, perdent una de les opcions. Tampoc Murphy ni Colhado, generant perill sense acabar-lo de traslladar al marcador. La sort va estar del costat de Hampton. Llançant des de la zona de tres, va deixar el seu equip a només 4 punts del València (21-25), la resposta del qual va ser immediata. Triple per al València i anar sumant per continuar al capdavant del marcador.

El descans va servir per valorar la posada en escena i aprofitar les ocasions que s'anaven presentant. Amb les idees molt més clares, l'Uni va guanyar l'aposta en defensa per posar el duel a la màxima rivalitat i deixar sense opcions les valencianes, que només van aconseguir sumar per dues faltes que transformarien Anna Gómez i Irene Gari. Aina Martín va aconseguir igualar amb una cistella (32-32). I Oma va tenir la decisiva. Quan només quedava un minut per tancar el tercer parcial, va posar les gironines al capdavant (37-36). Amb el vent a favor, calia segellar el darrer assalt. Així va ser. Les gironines van sortir més decidies que mai, trobant l'encert que els havia estat advers durant tot el partit. Colhado i Murphy van ser capaces d'arrossegar l'equip, que cada vegada anava creixent sobre la pista, fins al punt de deixar atònit el València i fer-lo caure a mesura que avançaven els minuts. Assolint la màxima diferència de tot el partit de 19 punts, l'Uni va agafar el protagonisme fent gairebé un monòleg (26 punts) que els donaria la victòria 63-46.