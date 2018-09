Victòria i premi per al Bordils

Com ja va pasar l'any passat, el Bordils tindrà el premi de rebre un equip d'Asobal després de superar el Barça B (33-30) en la primera ronda de la Copa del Rei, en un partit que els de Sergi Catarain van dominar de principi a fi tot i patir en els úlitms minuts.

El matx no va poder començar de millor manera per als locals, que al minut 5 dominaven per 5-1 gràcies a una bona defensa i ràpids contracops. De mica en mica, els blanc-i-verds es distanciaven al marcador amb un gran Jordi González sota pals. Això feia que el Bordils arribés a tenir un avantatge de 8 gols (17-9) a falta de dos minuts per arribar al descans.

Tot i així, els blaugrana van poder retallar distàncies abans de marxar al vestidor (17-11) i en els primers instants de la represa es posaven a quatre gols de diferència (17-13).

Però el Bordils no es va deixar intimidar per l'aproximació de l'equip visitant i va tornar a posar, de nou, una diferència de 8 gols al marcador amb un parcial de 6-2 (23-15). Un avantatge que es mantenia fins a falta de 10 minuts per acabar el partit (29-21).

Va ser llavors que el filial del Barça va posar un parcial de 2-7 al marcador (31-28) que deixava el partit obert a falta de 5 minuts per al final.

Un gol de Francesc Reixach (32-28) posava més tranquil el Pavelló blanc-i-verd. Una tranquil·litat que duraria poc temps, ja que a falta d'un minut els blaugrana es posaven a dues dianes (32-30) i, a més, els locals van perdre la possessió just treure del centre de la pista, però els visitants no van anotar.

Tot i els nervis finals, l'últim gol de Sergi Mach -màxim anotador amb 9 dianes- posava el definitiu 33-30, que classfica el Bordils per la segona ronda de la Copa del Rei. Una victòria que farà enfrontar el conjunt de Sergi Catarain a un equip Asobal en la següent fase de la Copa, que es disputarà el 17 d'octubre a partit únic. Els emparellaments seran sortejats demà.

Els altres marcadors d'aquesta primera ronda de Copa van ser: Santoña- Torrelavega (26-27), Sant Martí Adrianenc- Puerto Sagunto (36-39), Cisne- Nava (25-31), Palma del Río-Antequera (25-24), Villa de Aranda- Ciudad Real (20-21) i Amenabar-Zamora (28-20). Avui es disputa l'últim partit de la ronda entre l'Atlètic Novás i l'Alacant.