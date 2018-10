Hamilton reina a Sotxi i s'acosta al seu cinquè campionat del món

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir ahir la victòria en la cursa del Gran Premi de Rússia, setzena prova del Mundial de Fórmula 1. Un resultat que el referma en el liderat del campionat, mentre que els espanyols Fernando Alonso (McLaren) i Carlos Sainz (Renault) van completar la carrera en catorzena i dissetena posició, respectivament, fora dels punts.

Hamilton va ser acompanyat al podi pel seu company d'equip, el finlandès Valtteri Bottas, que li va facilitar l'avançament durant la carrera perquè es posés líder, i l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari). El britànic signa d'aquesta manera la seva victòria número setanta a la Fórmula 1, la vuitena de la temporada i cinquena de les últimes sis carreres.

Així, el pilot de Mercedes continua una setmana més al capdavant de la classificació del campionat del món, ara amb 50 punts -dues curses- d'avantatge respecte a l'alemany de Ferrari, i s'encamina cap al títol del Mundial a falta de cinc curses per acabar el campionat.

Amb l'amenaça de la pluja i unes tímides gotes caient a la recta de darrere de l'Autòdrom de Sotxi, el poleman de dissabte, Bottas, va mantenir la seva posició de privilegi a la sortida davant un Lewis Hamilton que va lluitar per posar-se al capdavant. Una lluita que a punt va estar de facilitar que Vettel l'avancés en dues ocasions, tot i que el britànic va aconseguir contenir-lo.

En la volta 17, l'estratègia s'iniciava a Ferrari. Vettel realitzava un «undercut» sobre Hamilton i aconseguia posar-se per davant, però dues voltes més tard el britànic li tornava la passada en pista. A més, en l'equador de la cursa , el líder del Mundial ja va poder utilitzar el DRS per superar el seu company d'equip, que va facilitar el seu avançament poc després.

En aquell moment, Verstappen, que encara no havia realitzat la seva parada a boxes, liderava la cursa. Va parar en la volta 44 per sortir cinquè i deixar la carrera en mans de Hamilton. El tetracampió del món no va donar opció i va ser el primer en veure la bandera de quadres.

De la seva banda, Alonso, que partia setzè després de canviar alguns elements de la seva moto, va ascendir dues posicions per acabar catorzè. Mentrestant, Sainz, onzè a la sortida, només va poder ser dissetè després d'arrossegar les destrosses al seu monoplaça després d'un xoc amb el rus Sergey Sirotkin (Williams) a la sortida.