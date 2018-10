Inscripcions tancades a la Cursa de la Dona de Girona

Els organitzadors de la Cursa de la Dona han fet públic aquest matí que tanquen les inscripcions després d'arribar al límit que s'havien marcat per a no massificar la cursa: 7.000 corredores. "Inscripcions tancades! Gràcies per fer-ho possible! Diumenge, Girona serà de les dones", han explicat a través de les seves xarxes socials.

Aquesta cinquena edició de la Cursa de la Dona arriba amb diverses novetats. La més destacada és que el circuit tindrà una mica més de 5 quilòmetres de distància. La sortida no varia, es farà igualment al passeig de la Sardana de la Devesa a partir de les 10 del matí, però les corredores aniran a buscar l'avinguda de Josep Tarradellas i la rambla de Xavier Cugat en lloc de passar pel vial perimetral del parc. La resta del recorregut es mantindrà com en les passades edicions, fent un recorregut urbà pels principals carrers de la zona centre.

L'entrega de dorsals i samarretes es farà al pavelló de Fontajau el dijous 4 i el divendres 5 d'octubre, d'11 a 20 h. El dia 6 d'octubre tindrà lloc la Fira de la Corredora, d'11 a 20 h, a la plaça de Salvador Espriu, on, a part de l'entrega de dorsals i samarretes, hi haurà tallers diversos de les empreses i entitats col·laboradores. Diari de Girona és el diari oficial de la prova.