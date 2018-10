El mateix empat de sempre

L'empat ja no complau el Peralada. Els xampanyers n'encadenen quatre de seguits i segueixen sense conèixer la victòria després del partit d'ahir davant l'Ontinyent. Tot i que hi va haver molta igualtat amb els valencians i gairebé no es va disposar d'ocasions clares, l'equip blanc-i-verd va evidenciar que els falta ser més decisius en jugades clau per aconseguir el gol.

Chicho Pèlach va donar la gran sorpresa en l'alineació, asseient Kévin Soni i Marc Vito. En el seu lloc van sortir el juvenil Àlex Pachón i José Suárez, que tornava a la porteria després de passar tota una temporada lesionat. Precisament, va ser el porter l'encarregat de mantenir l'empat al Peralada en un partit que va tenir poc suc. La igualtat amb el segon classificat va ser evident des del principi, sense que cap equip acabés de generar ocasions clares. El Peralada va seguir amb la seva tònica, intentant tenir més possessió per arribar a l'àrea de l'Ontinyent, mentre que els locals buscaven velocitat per apropar-se a la porteria de Suárez. Al minut 45, Andzouana va tenir la més perillosa rematant al cos de Craviotto una pilota baixa que va rebre de Jordan i finalment va acabar a córner. A la represa, la mateixa igualtat i falta d'encert. Nahuel Ferraresi, acabat d'aterrar al filial del Girona, va debutar substituint Jordan, que acumulava una targeta groga. El primer ensurt va ser obra de Javi Zarzo. El de l'Ontinyent va fer una centrada a la menuda, però ningú va apropar-se a la porteria de Suárez per rematar. Els xampanyers van respondre amb una triple ocasió. Només entrar al terreny de joc, Pau Miguélez no va dubtar a xutar; Andzouana va centrar-la per a Paik; i Èric Montes la va engaltar amb la cama dreta des de fora de l'àrea. Les tres es van escapar. Craviotto va interceptar les pilotes de Miguélez i Andzouana, mentre que la de Montes va sortir fregant el travesser. Si bé el porter local havia tingut el seu moment, el de Suárez va arribar al minut 73 rebutjant a córner un potent xut llunyà de Pablo. Després d'això, el Peralada va seguir insistint, jugant a l'àrea de l'Ontinyent i disposant de dos córners seguits, però el gol va resistir-se una altra vegada.