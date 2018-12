Guanyar a Gernika té premi

«Una victòria a Gernika seria importantíssima, però no definitiva perquè el nostre objectiu no és no només passar de ronda sinó també quedar entre els vuits primers de tots els grups per estalviar-nos una eliminatòria». Des de Bilbao, on les gironines han estat concentrades des que diumenge van guanyar l'Araski a la lliga (56-84), Èric Surís argumentava ahir el notable valor que tindria per a l'Spar Citylift Girona una victòria aquest vespre a la pista del Gernika a l'Eurocup (20.00, Esport 3).

Guanyar avui contra l'equip basc significaria posar un peu i mig a la següent ronda de l'Eurocup; també menjar una mica més la moral a un rival directe en la lliga; i, segurament el premi més important, tenir molts números d'estalviar-se la primera de les eliminatòries europees del mes de gener. El complicat sistema de competició de l'Eurocup fa que, després de la primera fase, s'estableixi una nova classificació entre tots els equips que han passat ronda i els vuits primers d'aquesta s'estalvien l'eliminatòria. De moment, l'Uni va en camí de ser un d'aquests vuit equips perquè és un dels quatre únics conjunts que han guanyat tots els seus partits. Els altres tres són el Cucurova turc, que compta amb Astou Ndour o Kim Mestadgh; el Montpeller, actual líder de la potent lliga francesa per davant dels equips d'Eurolliga; i el Tarbes, que lidera l'expivot del Ferrol Alexis Prince.

Guanyant avui a Gernika, i no fallant després contra Gyor i Unaio Sportiva, l'Uni segur que estaria entre els millors equips de l'Eurocup al final de la primera fase. Però, primer, cal assaltar avui el poliesportiu Maloste de Gernika, que, a parer d'Èric Surís, «és una de les pistes més complicades que ens podem trobar».

L'equip basc només ha perdut un partit aquesta temporada, el de la primera volta a Fontajau en l'Eurocup (80-57), però comparteix amb el Perfumerías Avenida el lideratge a la Lliga Femenina-1 on, a diferència del que passarà demà en competició europea, no ha de descartar una extracomunitària (Dietrick). «El Gernika és un equip que s'ha reforçat molt bé aquesta temporada i ja ho està demostrant a la lliga i on està clar que estaran a dalt», deia ahir Surís, que destacava «el bon potencial interior del Gernika amb Rondtree, Gwathmey i Berezhynska, que marquen la línia de l'equip perquè són jugadores molt intenses i actives en defensa», afirma el tècnic gironí. L'Spar Citylift Girona tornarà a tenir partit diumenge a Fontajau, amb la visita de l'Ensino Lugo.