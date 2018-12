Carlsen tomba a Caruana per la via ràpida i reté la corona de campió mundial

El noruec Magnus Carlsen ha retingut aquest dimecres a Londres la seva corona de campió mundial d'escacs després de derrotar per la via ràpida (3-0) en el desempat a l'aspirant, el nord-americà Fabiano Caruana, al qual no havia aconseguit vèncer una sola vegada en les dotze partides del Mundial a ritme clàssic.

Caruana, que somiava tornar el títol mundial als Estats Units després de 43 anys, amb el genial Bobby Fischer en el record, va patir una completa rebolcada en el desempat, que va posar de manifest de manera contundent la superioritat del noruec que presagiaven les estadístiques en partides ràpides.

Magnus va guanyar les tres partides. No va ser necessari arribar a la quarta que contemplava el reglament i el marcador final reflecteix un un enganyós 9-6 per al campió, que havia estat lleugerament inferior al nord-americà en la fase "regular".

Per segona vegada consecutiva, Carlsen va retenir el títol gràcies a la seva velocitat d'anàlisi en el desempat. Fa dos anys va derrotar també per aquesta via al rus Sergey Karjakin. Aquest era el desè desempat que jugava en onze anys i, com en tots els anteriors, va liquidar al seu adversari amb gran facilitat.

Després d'acabar en taules les dotze partides d'escacs clàssic, un fet sense precedents en la història del Mundial, el títol va haver de dilucidar a ritme ràpid, amb partides de 25 minuts per jugador i 10 segons de més a més per moviment.

Tot apuntava a una fàcil victòria del campió. El noruec liderava el rànquing d'escacs clàssic amb 2.835 punts ELO, només tres més que Caruana, però era també el millor en ràpides (2.800) i en llampec o blitz (2.939), modalitats en què l'aspirant és molt més fluix: desè amb 2.789 i divuitè amb 2.767, respectivament.

Hi havia, però, una escletxa oberta a l'esperança per Fabiano, que havia fet notables progressos en escacs ràpids. En els tres últims anys, el seu compte amb Carlsen estava empatat en ràpides (2-2) i cedia davant el noruec per 2,5 a 5,5 blitz.

La victòria contundent de Carlsen a les ràpides, en comparació amb la lleugera superioritat de Caruana que havien registrat les partides clàssiques, va intensificar la polèmica sobre la millor manera de resoldre els empats en un Mundial.