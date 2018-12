Objectiu: assegurar el primer lloc

El Barça visita avui el PSV Eindhoven (21.00/ Movistar Lliga Campions) amb l'objectiu d'abordar el lideratge amb la tranquil·litat d'estar classificat i davant d'un conjunt holandès que es juga seguir viu a Europa. Els blaugrana tenen el bitllet europeu per als vuitens de final en el seu poder però, després d'empatar contra l'Inter de Milà (1-1) en l'última jugada, i no guanyar contra el Betis (derrota per 3-4 al Camp Nou ) ni contra l'Atlètic de Madrid, volen vèncer per ser líders, oblidar-se del tot de la Lliga de Campions fins a les eliminatòries i poder centrar-se així en la Lliga.

Malgrat l'absència destacada de Luis Suárez, el Barça va demostrar en el partit de la primera volta que no necessita els seus gols per superar als holandesos. El clar 4-0 del Camp Nou va tenir el protagonisme d'Ousmane Dembélé, que podria ser titular a Eindhoven, i sobretot d'un Leo Messi que va obrir el seu repte de guanyar la Lliga de Campions amb un «hat-trick». No obstant, el PSV de l'exblaugrana Mark van Bommel va crear perill al Camp Nou, amb les incursions des de l'extrem del ràpid Steven Bergwijn i amb les rematades del mexicà Hirving Lozano, recolzats per Gastón Pereiro.

A més de Luis Suárez, el Barça no podrà comptar amb Arthur ni Jasper Cillessen, baixes també conegudes a última hora, ni amb les ja conegudes de Sergi Roberto, Sergi Samper, Thomas Vermaelen i Rafinha, que passarà per quiròfan després del partit per esmenar la seva lesió de genoll.

Luis Suárez seguirà teràpia biològica amb cèl·lules mare com a tractament de les molèsties al genoll dret i estarà unes dues setmanes de baixa. Arthur té una sobrecàrrega als adductors i el porter Jasper Cillessen, per la seva banda, va notar unes molèsties durant l'escalfament previ al Wanda Metropolità i té un petit trencament al recte de la cama dreta.