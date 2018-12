El Barça guanya a Eindhoven i s'assegura el primer lloc del grup

El FC Barcelona va guanyar ahir el PSV Eindhoven al Philips Stadion (1-2) i va segellar l'accés als vuitens de final de la Lliga de Campions com a líder de grup en una nit en la qual no va dominar, en la qual patir, però en la qual la manca d'encert dels holandesos els va permetre anar-se'n a casa amb la feina feta. Leo Messi, amb el seu sisè gol en tres partits, va obrir la llauna i va canviar un partit que semblava destinat a acabar en altres termes. Dominava el PSV, creava perill, però en l'estira i arronsa va ser millor un Barça més encertat, que també va saber ser atrevit en certs moments, i que en el «10» té una assegurança. El seu gol, acabant amb precisió quirúrgica en el tir i retalls de futbol sala per fer-se lloc en l'àrea rival una jugada d'associació amb Ousmane Dembélé, i també la seva creació o el seu servei de falta, que va acabar amb desviament de pilota de Gerard Piqué per marcar el 0-2, van fer que el Barça guanyés.

El partit es va estrènyer en els minuts finals amb el gol del capità De Jong. Un gol que va fer honors a uns locals que no es van donar per vençuts i que van quallar un bon partit. Van tenir l'empat, en botes del reserva Gutiérrez, també un mà a mà previ al gol de Hirving Lozano, i el Barça també va poder fer el 1-3 però Malcom, que va tenir més minuts de joc com a refresc, assistit per Messi, la va enviar fora. El Barça, superat, va imposar el seu poder golejador però, de cara als vuitens de final per als quals estava ja classificat i en els quals exercirà de cap de sèrie com a líder de grup, haurà d'esmenar errors i aprendre del que ha viscut a Eindhoven. Permetent tantes arribades i ocasions del rival serà més difícil arribar a la final del Metropolità, i és que ahir va poder empatar i fins i tot perdre.

Els blaugranes no van començar ni acabar bé el partit. A la primera part van poder marcar, sobretot en una doble jugada en què dos defenses del PSV van treure dues rematades a la línia de gol, però qui va patir més i va sospirar en veure que els holandesos no trobaven la xarxa sinó la fusta va ser un necessitat Ter Stegen. Guió que es va repetir a la segona part, excepte per l'arribada dels gols. Protagonista el porter alemany del Barça, no només per les seves parades, sinó per cometre de forma totalment inusual en ell errors en la sortida de pilota. La pressió alta del PSV va propiciar aquestes imprecisions del Barça a l'hora de començar la jugada, i fruit de les recuperacions dels locals van ser un malson per als blaugranes. No obstant això, al descans es va arribar amb empat a zero i la sensació que el Barça havia tingut fortuna. La mateixa que el va portar a marcar per partida doble i a guanyar a la represa.

Pereiro va fregar el gol a xut de falta , i va estavellar una altra pilota al pal després d'un error de Rakitic, per després enviar als núvols un xut des de dins de l'àrea amb Ter Stegen venut. Per contra, el Barça sí que va aconseguir perforar la porteria d'un Zoet que també va tenir feina i encert per evitar més gols en contra. Va jugar bé el Barça en atac, però va tenir llacunes defensives i no va tancar el partit quan tocava. Amb el 0-2, no va saber contenir la pilota ni anul·lar les contres locals, donant ales per al 1-2 i per a l'empat, que no va arribar.