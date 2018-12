L'immens talent de Magnus Carlsen va aparèixer en el moment precís i, després de la final més igualada de la història (dotze taules seguides), el norueg va retenir ahir el seu títol de Campió del Món d'escacs doblegant Fabio Caruana per 3-0 en les partides ràpides. «Està clar que ara per ara no soc millor que Caruana en les partides al ritme clàssic, he de millorar», va dir Magnus Carlsen.