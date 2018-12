L'Uni va fent camí a Europa

L'Spar Citylift Girona vol arribar lluny a Europa aquesta temporada. La plantilla gironina va canviar força aquest estiu, però les que continuen del curs passat (Martínez, Buch o Colhado) recorden bé com un tir final de Jelena Dubjlevic (Galatasaray) les va deixar fora de les semifinals. I aquest any volen fer un pas més. Al seu costat, les noves (Palau, Murhphy, Hampton...), sense cap espina clavada a la competició, volen guanyar sempre. En Lliga, en Eurocup o on sigui. Tot això va quedar clar ahir a Gernika, on l'Uni va derrotar sense miraments el millor rival del seu grup de la primera fase, un equip que està invicte a la Lliga Femenina-1, i que ahir es va mostrar impotent per jugar al mateix ritme que un equip que ningú diria que té una rotació de només vuit jugadores. L'Spar Citylft Girona va anar sempre davant en el marcador, va trencar el partit en els primers quatre minuts en el tercer quart (31-51) i es va acabar enduent una victòria que li dona el bitllet per a la segona fase de la competició i que, si no passa res estrany en els partits contra el Gyor hongarès i l'Uni Sportiva portuguès, serà un dels vuit millors equips de la competició i s'estalviarà jugarà la primera eliminatòria del mes de gener.

Èric Surís era molt conscient del potencial interior del Gernika -Roundtree, Berezhynska, Mazionyte- i de la capacitat d'anotar de Gwathmey en el cinc contra cinc i, per aixo, l'Spar Citylift no va escatimar esforços a l'hora de pressionar molt amunt. L'Uni va mossegar en defensa amb Núria Martínez i Laia Palau jugant juntes de sortida, amb Hampton veient la cistella enorme i amb Helena Oma tornant a ser determinant fent absolutament de tot. Amb talent individual, sobretot de Berezhynska, el Gernika va anar aguantant a la primera i cada cop que l'Uni semblava que trencaria el partit, com després d'un 20-32 amb un triple d'Helena Oma, aconseguia tornar a treure el cap i acostar-se en el marcador (31-43 al descans després d'un 2+1 de Hampton).

L'estrebada gironina a l'inici del tercer quart, però, va ser massa per al Gernika, que, sense temps d'adonar-se de què estava passant, ja perdia per 20 punts (31-51) i ja tenia gairebé coll avall la segona derrota de la temporada. Les dues a l'Eurocup i contra el mateix equip: l'Spar Citylift Girona. Al final, 31 punts de diferència (47-78) després que el Gernika només pogués anotar 16 punts en tota la segona part, amb Keisha Hampton com a màxima anotadora del partit, amb 21 punts, Nadia Colhado, destacant amb 18 punts i 10 rebots, i, més enllà de les fredes estadístiques, el paper d'Helena Oma va tornar a ser molt important per a l'Uni.