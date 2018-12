El Palamós proposarà als seus socis realitzar una auditoria externa

El proper divendres 14 de desembre el Palamós CF ha convocat els socis a una assemblea general extraordinària a la biblioteca Lluís Barceló i Bou del municipi (19.00). La primera assemblea del nou president, Patxi Otamendi, té com a punts més interessants la proposta del pressupost 2018-19 i l'aprovació si procedeix, de la proposta de nomenament de Pere Caixàs com a president d'honor i de Josep Arxer com a soci vitalici.

D'altres punts seran les jornades econòmiques, una nova campanya de socis o l'horari dels partits a l'hivern. El punt 7 és un dels que poden despertar més interès perquè es proposarà als socis fer una auditoria externa amb l'objectiu de conèixer l'estat financer del club i saber quina és la situació econòmica que s'hereta de la junta de Pérez. Fa uns dies, Otamendi va explicar que s'han trobat amb problemes de tresoreria i un deute aproximat de 30.000 ?. Al marge de valors com la transparència i l'estabilitat, un dels trets que els nous mandataris volen aplicar és el de la participació.