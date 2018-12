La Federació oferirà partits de Primera Catalana en directe a travès del web

La Federació Catalana de Futbol (FCF) oferirà a partir del pròxim cap de setmana quatre partits mensuals de la Primera Catalana per streaming (vídeo en directe per internet), a través del projecte FCF TV amb l'objectiu d'impulsar el futbol aficionat català. Els partits podran seguir-se a la pàgina web de la FCF (ww.fcf.cat). Cada mes s'oferiran dos partits del grup 1, en què hi competeixen set equips gironins (Girona C, Palamós, Lloret, Llagostera B, Farners, La Jonquera i Banyoles), i dos més del grup 2. La iniciativa s'obrirà amb la retransmissió del partit entre el Vilassar de Mar i el Palamós (2 de desembre, 12.00 hores) i està previst també el que jugaran el Muntanyesa contra el Mollerussa (16 desembre, 12.00 hores).

Per a les retransmissions de la Primera Catalana, equivalent a una cinquena categoria nacional, s'utilitzaran dues càmeres de televisió i els partits seran comentats pels periodistes esportius Carles Baldellou i Sergi Mas.