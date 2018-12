L'examen més difícil per aprovar l'assignatura

Ben desigual, almenys sobre el paper, es presenta el partit que aquest cap de setmana ha de disputar el Peralada. Si només els números manessin, no hi tindria massa a fer contra el Lleida Esportiu. Ja no perquè és el líder, sinó perquè a fora de casa funciona prou bé mentre que als de Chicho, com a locals, els costa una barbaritat sumar. Però la necessitat apreta, i més ara que la temporada va avançant. Tant és així que guanyar es comença a convertir en una prioritat. L'única manera per aprovar una de les assignatures que encara els queda pendent.

Cuer del grup tercer de la Segona Divisió B, el Peralada sap que l'únic camí per atrapar la permanència i no deixar-la anar és el d'anar omplint el sarró de punts. Ho va entendre a la perfecció l'equip quan el passat cap de setmana es va emportar la victòria de Badalona. Un bon punt de partida, encara que amb això només no n'hi ha prou. Val a dir que els de Chicho tenen un partit pendent contra un rival directe com ho és el València Mestalla. Es va suspendre fa poc per la pluja i no es jugarà fins el dimecres 19 de desembre a les 4 de la tarda. Però com que per a això encara falta, al vestidor no es pensa en cap altra cosa que no sigui guanyar aquesta jornada. I no serà fàcil.

El pitjor local de la categoria, el Peralada, rep no només al líder, sinó també al segon millor visitant. La balança, almenys d'inici, està bastant desequilibrada. A l'estadi només s'han celebrat 3 punts en 6 partits. Un botí molt escàs. S'ha perdut contra l'Olot (0-1), Vila-real B (0-1) i Ebre (1-2), mentre que tan sols s'ha aconseguit igualar amb el Conquense (1-1), Atlètic Balears (2-2) i Cornellà (2-2). El balanç golejador també és negatiu, amb 6 gols a favor i fins a 9 en contra. És l'únic conjunt que encara no coneix la victòria com a local.

Al seu davant, un Lleida Esportiu que comanda la classificació empatat a punts (27, pels 13 que té el Peralada) amb l'Hèrcules. Els de Gerard Albadalejo s'han convertit en un equip molt solvent a domicili, on encara no hi coneixen la derrota tot i haver disputat ja fins a set desplaçaments. Els de la Terra Ferma encadenen quatre jornades sense perdre i en l'últim matx jugat lluny del seu camp van empatar amb l'Ejea (4-4).

Ara mateix, Chicho i els seus tanquen la classificació amb 13 punts, però tot està tan apretat que estan a una victòria de sortir del pou. La promoció de descens la marca el Terol, amb 15 punts, els mateixos que l'Ebre, el primer equip que ara mateix es salvaria.