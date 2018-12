El partit inoblidable de Sacrest

El proper rival de la Unió Esportiva Olot serà l'Alcoià, equip el qual rebrà diumenge a 2/4 de 5 al Municipal. Serà un partit entre dos equips que volen allunyar-se el màxim de la part baixa de la taula, malgrat que els alacantins es troben en una posició (catorzens amb 16 punts) més delicada que els olotins (vuitens amb 18 punts).

Tot i això, pel porter olotí, Guillem Sacrest, no és un partit qualsevol. El jove garrotxí, format a les categories inferiors de l'Olot, va debutar a Segona B la temporada passada, amb només 18 anys, davant el conjunt d'Alcoi. «Recordo que els dies previs eren dies de neguit i nervis. Tots em van ajudar molt, tant els companys com els tècnics. Estàvem en una situació delicada a la classificació i jo volia fer-ho bé per ajudar a l'equip. Vam empatar (1-1), però crec que vaig fer una bona actuació individual», assegura Sacrest, que va haver d'entrar a l'onze inicial per substituir al sancionat Xavi Ginard.

Uns setmanes més tard, Ginard, va ser sancionat amb dos partits per protestes a l'àrbitre un cop finalitzat el duel que enfrontava a Vila-real B i Olot, que va acabar amb victòria dels groguets per 2 a 1. Amb aquesta sanció al porter mallorquí, Sacrest es va tornar a trobar amb l'oportunitat de jugar dos partits més a Segona B contra el Formentera, a casa, i davant el Mallorca, a Son Moix. «Vaig poder jugar a l'estadi de Son Moix, amb tot el que comporta jugar a aquell estadi i contra un equip com el Mallorca, que ara es troba a Segona A amb una plantilla molt similar a la d'aquell moment. No va ser un partit fàcil però vaig ajudar l'equip tot el que vaig poder», valora el porter olotí, que va mantenir la porteria a zero davant el Formentera i va encaixar tres gols en la visita de l'Olot a Mallorca.

Guillem Sacrest ha passat per totes les categories inferiors del conjunt olotí. Va arribar el primer any d'aleví i la temporada passada va arribar al primer equip, després de guanyar-se la confiança del club amb les seves bones actuacions al juvenil. En aquestes dues temporades ha jugat tres partits a Segona B, però assegura que està preparat per afrontar els partits que calgui quan tingui una nova oportunitat. «Estic content perquè fa molts anys que estic a l'Olot i el club i els tècnics han confiat en mi perquè pugui formar part del primer equip. És una oportunitat que perseguia des de feia temps i no la podia deixar escapar», agraeix Sacrest.

El porter olotí és un jove més que surt de la pedrera de l'Olot i pel qual s'aposta al club. Lluís Aspar i Alfredo estaven al juvenil fa un parell de temporades i ara també formen part del primer equip, fet que reforça la idea que el club olotí aposta pels jugadors de la casa. «Des de la base ja ens insisteixen que algun dia podem arribar al primer equip i ens fan xerrades sobre els valors que hem de tenir per representar aquest club. S'està apostant per la gent jove i es demostra que, en aquest club, qui s'ho treballa i s'ho mereix té oportunitats», afirma Guillem Sacrest, que segueix a l'ombra de Ginard esperant noves oportunitats.