Pau Gasol serà baixa indefinida per una fractura per estrès al peu

Pau Gasol, romandrà de forma indefinida fora de les pistes de l'NBA per culpa d'una fractura per estrès al peu esquerre, segons va confirmar el seu tècnic, Gregg Popovich. «Està inactiu perquè després d'una segona opinió dels doctors es va determinar que era una fractura per estrès. Això va ser el que em van dir, així que suposo que no és cap secret», va revelar. El pivot català va començar a ser baixa el passat 11 de novembre, tot i que ja havia començat a realitzar entrenaments a la pista després de passar un temps amb una bota ortopèdica.