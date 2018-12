El Quart gaudeix de les altures

El Quart Germans Cruz n'ha fet prou amb 10 jornades de lliga EBA per sumar les mateixes victòries (9) que va aconseguir en tota la temporada passada, en 26 partits. L'equip de Carles Ribot, per tant, es pot considerar ja virtualment salvat quan encara no s'ha acabat el mes de novembre, un premi per a un bloc que un any enrere va haver de patir fins l'última jornada (triomf contra el Bàsquet Girona 70-61) per mantenir la categoria. Novament amb Carles Ribot a la banqueta el Quart ha polit allò que li faltava a la plantilla. I ho ha fet tant bé que s'ha situat líder en solitari, amb un balanç de 9 victòries i una derrota (a Mataró) amb una plantilla 100% amateur i formada per jugadors gironins. «Som un grup d'amics, tots estem aquí perquè hi volem ser», destaca el tècnic, que ha de fer equilibris per poder organitzar tres entrenaments a la setmana tenint en compte els compromisos de feina dels seus homes.

«Després de patir molt l'any passat vam intentar integrar el que ens feia falta. Vam buscar les peces que ens calien. Al final estic molt content de l'equip, ens ha quedat molt c0mplert i compensat amb una injecció de gent jove que apreta els més veterans. I a més la química del vestidor funciona, hi ha molt bon rotllo», relata Carles Ribot, que ja prepara aquesta setmana la complicadíssima sortida de demà a la pista del Tarragona, segon classificat, amb un triomf menys. «Venen de guanyar els seus últims tres partits de pallissa, l'últim per 109-47, i serà molt complicat, però tenim moltes ganes de jugar, aquests són els duels que ens agraden», afirma l'entrenador del Quart.

Ribot considera que els problemes de la temporada passada eren dos: la posició de base va anar una mica coixa «i a més no teníem cap líder a la pista, aquell jugador que sempre vol tenir tot entrenador perquè ajudi des de dintre». Amb el fitxatge d'Edu Jiménez, que deia quatre anys apartat de les pistes, i el de Bataller, que també estava retirat, ha aconseguit aquest plus que buscava a nivell de lideratge.

I ara, què? La recepta per Ribot és clara: «primer gaudir del moment. L'any passat la dinàmica era negativa i vam patir molt. Ara ens passa al revés, hi ha molts partits que els tirem endavant per inèrcia, perquè tot ens va bé. Volem aprofitar aquesta onada, perquè no sabem fins on arribarà. De moment hem de seguir sortint a la pista a competir, com fins ara», detalla el tècnic del Quart. Carles Ribot admet que ara és molt més fàcil gestionar el vestidor amb els resultats a favor «perquè tothom està content, tant el que juga 5 minuts com el que ho fa 25».

El Quart és el vigent campió de la Lliga Catalana EBA i aquesta temporada intenta defensar el títol. Ara té pendent la tornada dels quarts de final contra el Mataró Feimat (el 9 de gener) a qui va derrotar d'11 en l'anada (90-79) al pavelló Municipal.