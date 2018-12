Robert PG i Koko DC, dos youtubers gironins amb milions de seguidors a tot el món

Els coneixen com a Robert PG i Koko DC, són de Girona i parlen de futbol, sobretot del Barça, però també de videojocs. Si no els coneixeu, probablement és perquè no teniu cap adolescent a prop vostre. Sumen gairebé cinc milions de subscriptors en els seus respectius canals de YouTube, on tenen unes audiències que són l'enveja de grans tòtems de la comunicació.

Robert PG és el més popular. Compta amb 3,2 milions de subscriptors al seu canal, on parla de futbol, però també de videojocs. En aquest vídeo es veu com visita l'estadi de Montilivi el dia del Girona-Barça de la temporada passada.

Koko DC, amic de Robert PG, també apareix en el vídeo anterior. Aquest gironí té 1,7 milions de seguidors i en els darrers mesos ha publicat vídeos on conversa, entre d'altres amb Jordi Alba, Munir o Ronaldinho. "Jo només gravo mentre em diverteixo" assegura en un missatge en el seu canal. Un dels seus vídeos més populars és el que ha dedicat a Leo Messi i al dia que el va conèixer.