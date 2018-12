El Sevilla de Machín es complica la vida

Líder a la Primera Divisió, el Sevilla que entrena Pablo Machín no va tenir tanta sort ahir a l'Europa League. Tenia a Bèlgica al seu abast classificar-se matemàticament per a la següent ronda, però va ensopegar en el moment més inoportú i es jugarà el bitllet en l'última jornada de la fase de grups. Els andalusos hauran de vèncer en l'última jornada al Krasnodar al Sánchez Pizjuán per mantenir-se vius a la competició. També hi ha una altra opció: que l'Standard no superi l'Akhisar, que té zero punts, a Turquia. Va perdre el Sevilla, el que és la segona en cinc jornades. Sense xutar a porteria amb cara i ulls i el gol de Djenepo, qui va culminar una acció ben estrambòtica en què la defensa va reclamar fora de joc, van ser una llosa massa difícil de superar. A tot això, Aleix Vidal es va lesionar i Sarabia acabaria expulsat.

Tampoc va tenir el seu dia el Vila-real. A Escòcia i contra el Rangers va tenir la possessió l'equip de Calleja. Això i també les ocasions. Però no se'n va sortir davant un rival que va jugar un munt de minuts amb un home menys per l'expulsió de Candeias. Al final, 0-0. Un empat en l'última jornada, això sí, servirà als de La Plana per passar ronda. Allà hi serà el Betis, que va certificar el seu accés als setzens de final de la competició després de superar per la mínima l'Olympiacos grec. L'únic gol del partit (1-0) el va fer Canales.