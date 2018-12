El coixí permet al Bordils anar sense angoixes a Torrelavega

Registres a la mà, el Bordils és a la mateixa distància de lluitar per l'ascens que de baixar de categoria. Després de 10 jornades, tenir tres punts de marge sobre el Novás, en zona de descens, és un autèntic tresor. «Els dos punts que vam assolir el cap de setmana passat contra ells (35-32) són molt i molt importants. Hem deixat un rival directe força lluny, amb el goal-average ara mateix a favor nostre. Ningú pot saber què passarà en un futur, però creiem que pot passar de tot i si estem en una bona situació, és gràcies als resultats que hem lligat al Blanc-i-Verd: dels 10 punts en joc, n'hem sumat 9», destaca Sergi Catarain, el tècnic palafrugellenc que encapçala el complicat desplaçament del Bordils a Torrelavega, un teòric aspirant a l'ascens a la Lliga Asobal, que ocupa la sisena posició amb 12 punts, tres més que els gironins.

Si a casa tot són somriures, a fora no hi ha manera i l'equip ho ha perdut tot contra l'Antequera (24-21), el Palma del Rio (28-25), el Ciudad Real (24-22), el Viveros Herol (30-21) i el Barça B Lassa (37-29). «La sortida és molt complicada, com tots els partits lluny de la nostra afició. El Torrelavega té l'objectiu de fer fase d'ascens però el cert és que no acaba de trobar el punt competitiu per estar entre els tres o quatre primers», afegeix Catarain, que sentencia: «Farem un bon estudi del rival i prepararem el partit a consciència amb l'objectiu de treure alguna cosa positiva d'aquest desplaçament».