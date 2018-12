Diego Armando Maradona va criticar ahir amb duresa la decisió es traslladar la final de la Copa Libertadores a Madrid, qualificant de «fill de puta» el president de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, i lamentant que els dirigents del futbol sud-americà són «la xacra del futbol».

Per la seva part, els dos clubs, tant Boca Juniors com River Plate, també es van mostrar en contra de jugar al Santiago Bernabéu la final de Libertadores, prevista per al diumenge 9 de desembre.