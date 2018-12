Torner s'estrena amb el Citylift Girona rebent el Lleida en competició europea

Un jugador mític, per a molts el millor de la història de l'hoquei patins, s'estrena avui en una banqueta d'elit, abans havia dirigit el Tordera a Nacional i a la selecció catalana femenina, fent-se càrrec del Citylift Girona després que el fins ara entrenadors del gironins, Ramon Benito, hagi fet un pas enrere pels mals resultats de l'equip a l'OK Lliga. El debut de Josep Enric Torner a la banqueta no serà a l'OK Lliga sinó en l'anada dels vuitens de final de l'Europa Cup contra el Lleida d'aquest vespre al pavelló de Palau 2 (20.00). «És una competició que no podem deixar córrer després del que va costar classificar-se per a Europa», assegura Torner tot i que, segurament, és conscient que, sobre el paper, el Lleida és clar favorit.

Els gironins han arribat a vuitens de final després d'una eliminatòria molt còmoda contra el Darmstadt alemany, però ara amb el Lleida, actual campió de la competició, serà una altra història. L'equip de la capital del Segrià és cinquè a l'OK Lliga, amb 15 punts més que els gironins, i té la competició europea com la seva gran via a lluita per un títol davant la superioritat de Barça i Liceo en Lliga o Copa. Amb tot, només de fer-se càrrec de l'equip, Josep Enric Torner ja va deixar clar el seu convenciment amb el potencial de l'equip: «Als jugadors ja els he dit que l'única cosa que ens falta són punts i que la feina ja està començada. Estic segur que amb Ramon Benito en un moment o altre també s'hauria girat la truita».

Per a la seva estrena davant el Lleida, Josep Enric Torner té la baixa de Manel Garcia en una lesió que ja li estava complicant molt la feina a Benito. «La plantilla és un pèl curta i les lesions han afectat molt», diu Torner que ha vist tots els partits de l'equip d'aquesta temporada a Palau perquè a la plantilla hi ha el seu fill, Enric, que aquest estiu va fitxar pels gironins després d'anys jugant en l'hoquei italià.

Els salt a les banquetes de Josep Enric Torner, no implicarà que l'històric exjugador deixi la feina en el seu taller mecànic de Tordera. «Al club ja saben que tinc la meva feina i els meus horaris...».