«Trias pot marcar diferències, amb ell Girona és un equip molt potent»

L'impactant debut de Jordi Trias en el partit de dissabte passat contra el Vic va trigar pocs minuts a córrer de boca en boca entre la resta d'equips de LEB Plata i entre els més impactats per veure els 46 de valoració (22 punts i 16 rebots) del veterà pivot gironí hi ha Rafa Monclova. L'exbase andalús, un clàssic de les lligues LEB, és ara l'entrenador del Reial Múrcia, que avui rep els gironins (20.00) jugant-se l'únic bitllet per a la Copa LEB Plata (la juguen el primer classificat de cada grup al final d'una primera volta que acaba amb els partits d'avui).

«Amb Jordi Trias completen un equip molt potent, és un jugador que marca les diferències i genera molt al seu voltant pel que fa a lectura de joc», explica Rafa Monclova, que després de la victòria de la setmana passada a la pista de l'Alacant té el seu equip líder de la categoria, però, igualment, amb l'obligació de guanyar si vol ser a la Copa. Una derrota, o una victòria per sis punts menys dels que l'Alacant guanyés a la pista de l'Almansa, deixarien els murcians sense final de Copa per l'extrema igualtat d'una LEB Plata on s'ha arribat al final de la primera volta amb quatre equips -Múrcia, Alacant, Villarobledo i Almansa- empatats amb set victòries i tres derrotes.

A l'altre costat de la pista, un Bàsquet Girona reviscolat per l'efecte de l'estrena de Jordi Trias i la victòria contra el Vic que trencava una ratxa de quatre derrotes consecutives a la lliga. «Després de trencar una trajectòria negativa amb una victòria fa que les coses es vegin diferents, però el més important és seguir avançant en la millora de joc de la setmana, especialment a la segona meitat, i seguir creixent com a equip», explica Quim Costa, que, Trias a banda, veu com els seus dos bases, Nil Angelats i Sergi Costa, han anat deixant enrere els problemes físics i estaran en millors condicions per jugar contra un Múrcia que, «com la majoria d'equips que ens trobem en aquesta, té molt capacitat física i atlètica, però el més destacat és que tots els seus jugadors exteriors són bons tiradors de tres punts». Atenció a De Shawn Curtis (15 punts i 7 rebots) i Connor Beranek (13 punts i 10 rebots).