Un Barça amb baixes va a la caça del lideratge rebent el Vila-real

Després d'un novembre poc convincent a la Lliga, en què ha perdut el lideratge, el Barça necessita guanyar avui contra el Vila-real per recuperar les bones sensacions futbolístiques. Un partit que es veurà influenciat per les múltiples baixes de jugadors que arrossega el conjunt blaugrana, l'última d'elles, la del central francès Samuel Umtiti. Difícilment Ernesto Valverde podrà recuperar cap dels lesionats. Les baixes més importants són les del mateix Umtiti a la defensa, també la de Luis Suárez i les d'Arthur i Sergi Roberto al mig del camp. Al tècnic no li quedarà cap més remei que canviar unes quantes peces i replantejar-se, sobretot, l'atac, perquè l'uruguaià és un fix al costat de Leo Messi.

No obstant això, la principal preocupació dels blaugrana és recuperar el seu joc, molt qüestionat després de les últimes actuacions. Un tema que sembla que molesti a Valverde, ja que quan se li pregunta per això, no entén el motiu pel qual es qüestiona el seu futbol. Avui al Camp Nou, la incògnita és quin Barça es veurà. A més del reguitzell de baixes, cal sumar-hi un Vermaelen que encara no s'ha recuperat de la seva última lesió. Així que el quartet defensiu serà format per Semedo, Piqué, Lenglet i Alba. El Vila-real viatja amb la necessitat de recuperar prestigi i bones sensacions, després d'una arrencada amb molts dubtes i mals resultats. Amb la victòria com a local contra el Betis, aconseguir un bon resultat al Camp Nou suposaria un pas més per recuperar aquesta confiança.