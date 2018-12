El Bordils frega el primer punt a fora

El Bordils continua sense poder puntuar lluny de casa, i això que ahir va tenir l'empat en l'últim llançament del partit, però el porter local va aturar el tir de Carles Pou i els dos punts es van quedar a Torrelavega. D'aquesta manera, els de Sergi Catarain, que van afrontar el matx amb nombroses baixes, continuen amb una doble cara aquesta temporada. Mentre que com a locals es mantenen invictes, lluny del Blanc-i-Verd no saben encara el que és sumar.

I això que els gironins van començar molt sòlids en defensa, amb parades providencials de Jordi González, que va fer que els càntabres només poguessin marcar un gol. Així, el parcial als primers 10 minuts de partit era d'1-5 a favor dels de Catarain.

Després de l'1-6, els locals van demanar temps mort, i això els va fer reaccionar i retallar distàncies. Els visitants no van decidir bé en les seves jugades d'atac, cosa que va provocar un parcial de 4-0 a favor del conjunt entrenat per Alejandro Mozas que els aproximava a un gol (5-6) abans d'arribar a l'equador del primer temps.

El Bordils va reaccionar i es va tornar a posar dos amunt amb el 6-8, però un altre parcial de 5-0 a favor del Torrelavega capgirava el partit per al conjunt de casa (10-8) quan faltaven 10 minuts per al descans.

Els gironins, lluny d'abaixar els braços després dels dos parcials en contra, van saber reaccionar i tornar a igualar el matx (10-10). Un marcador que va continuar amb empat quan es va arribar a la mitja part (12-12).

Les coses no van començar bé per als locals en la segona meitat. Un parcial d'1-4 posava els visitants de nou per davant en el marcador en els primers cinc minuts de la represa (16-18). Tot i aquesta bona arrencada, el Bordils veia com les coses es torçaven perquè en l'equador de la represa perdia per set gols de diferència (24-17) i les coses se li feien molt costa amunt per als interessos de l'equip de Catarain.

Així i tot, els visitants no van abaixar els braços, i quan semblava que tot estava perdut, un parcial de 0-7 tornava a posar la igualada al marcador (24-24). Un penal transformat per Esteve Ferrer, màxim golejador dels gironins amb set gols, deixava el partit d'allò més obert quan faltaven poc més de cinc minuts per al final.

S'havia fet el més difícil i quedava rematar la feina, encara que llavors dos gols del màxim anotador del partit, José Carlos Hernández, que es va enfilar fins als 10 gols, tornaven a posar contra les cordes els blanc-i-verds (26-24).

Francesc Reixach marcava el 26-25 quan faltava un minut i mig i els locals no van saber rematar el partit en la següent possessió. Això donava la possibilitat al Bordils de treure un punt de Torrelavega i, tot i que va tenir l'ocasió per fer-ho en un últim tir, el porter dels càntabres es va convertir en l'heroi dels seus parant el llançament de Carles Pou a falta de dos segons per al final.