El CEB Girona s'emporta el derbi gironí de Copa Catalunya davant el Gironès Bisbal

El derbi gironí de Copa Catalunya masculina en el qual s'enfrontaven el CEB Girona i el Gironès Bisbal es presentava amb una bona dinàmica per als dos equips. El conjunt gironí portava quatre partits seguits guanyant, mentre que els bisbalencs seguien invictes lluny de la seva pista en els quatre partits que hi havien disputat.

Van ser els visitants els qui van començar dominant el partit, amb un parcial de 7-17 en els cinc primers minuts del primer quart, però a partir d'aquí ja no anotarien fins als dos últims tirs lliures del parcial, cosa que deixava el partit més igualat (14-19).

En el segon quart, els locals van aproximar-se al marcador, però no van aconseguir capgirar-lo fins als primers minuts de quart. Els gironins, amb un parcial de 9-0 després de la represa es van posar per davant el marcador (41-35) i ja no abandonarien l'avantatge a favor en cap moment.

Els bisbalencs no van tirar la tovallola i van aconseguir reduir distància al final del tercer quart amb un parcial de 0-5 que deixava el marcador amb una diferència de només tres punts a favor dels gironins (50-47).

Però l'últim quart va ser de gran domini local, i quan faltaven cinc minuts el seu avantatge al capdavant de l'electrònic era d'onze punts (60-49), que acabarien sent tretze al final dels 40 minuts de joc (66-53).

El CEB Girona trenca d'aquesta manera l'imbatibilitat del Gironès Bisbal com a visitant. Amb la victòria, els gironins continuen en els llocs alts de la classificació. Els tres primers classificats, Lliçà d'Amunt (9-1), Lluïsos de Gràcia (9-0) i CEB Girona (8-2), porten un balanç de partits guanyats i partits perduts molt més favorable que el següent classifcat, que és l'equip de la Bisbal i que té un balanç de cinc victòries i cinc derrotes. Però la taula està molt igualada del quart al desè lloc.