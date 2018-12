El Figueres fa justícia esgarrapant una victòria en l'últim instant

El Figueres va guanyar ahir al Camp de les Grases (3-4), en un partit boig fins al darrer moment. Un gol d'Èric Torres en l'afegit feia justícia per aconseguir la victòria, important per trencar la dinàmica. Tot i ser un home menys gairebé tota la segona part per l'expulsió de Ferrón, que veia la segona groga per protestar, els de Joan Esteva van posar-se per davant del marcador mantenint l'1-3 fins al minut 72, quan els rivals ràpidament van aconseguir retallar distàncies i posar l'empat que trencava Torres.