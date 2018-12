L'«efecte Trias» es manté intacte i el Bàsquet Girona guanya a Múrcia

Amb Jordi Trias és una altra història. No és que el pivot ho faci tot i que ell sol s'encarregui de guanyar partits. Les xifres podien posar en entredit aquesta última frase, però el cert és que el seu aterratge ha servit per revifar un Bàsquet Girona que havia agafat la direcció equivocada. Entonat d'inici, va perdre pistonada fins a encadenar quatre derrotes. El fitxatge del gironí, anunciat fa cosa de dues setmanes, va significar un punt d'inflexió. Per la dimensió que ha pres el projecte de portes cap a fora i també pel rendiment a la pista. D'ell i dels seus companys. Trias brilla i demostra que, tot i l'edat, la categoria li queda petita. Els 46 punts de valoració del debut no van ser un miratge. Ahir, a Múrcia, les xifres no van ser tan espectaculars, però suficients per tornar a destacar: 17 punts i 8 rebots, amb 26 de valoració. Els seus números, sumats a la bona feina del col·lectiu, van ser els ingredients que van cuinar una important victòria a la pista del que fins llavors era el líder.

Un triomf incontestable. Sense discussió. Ja havia avisat Rafa Monclova, l'entrenador dels locals, que el Girona era un equip «molt potent» amb Trias i no s'equivocava pas. Els de Quim Costa mai van perdre un quart, van dominar el rebot (33 pels 26 del seu rival) i van registrar el doble de pilotes robades (6); a tot això, se li sumava un 45 per cent d'encert en el tir de camp i un coixí que, tot i anar-se estretant i ampliant, no va semblar que perillés mai. Clau va ser el triple de Cuéllar sobre la botzina per arribar a la mitja part amb 30-36; com també tancar el tercer quart dominant amb autoritat (40-52). En l'últim tram, tot i apretar, el Múrcia mai ho va aconseguir. Trias va brillar, però va estar molt ben secundat per homes com Bolton (11 punts), Sergi Costa (10), Cizmic (10) o Angelats (9), entre d'altres. S'acaba així la primera volta, amb un Bàsquet Girona en sisè lloc i un balanç positiu: 6-5. I l' efecte Trias, que funciona.