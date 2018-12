El Llagostera dorm líder gràcies a l'efectivitat de l'estratègia

El Llagostera necessitava segellar una victòria si volia recuperar el lideratge de la lliga i així ho va fer. Patint fins l'últim xiulet, però va aconseguir deixar els tres punts a casa. Així doncs, els d'Oriol Alsina van imposar-se ahir al Castelldefels en un partit que guanyaven còmodament amb els tres gols d'avantatge i que amb només quatre minuts se'ls va desestabilitzar. La reacció dels rivals va ser ràpida i contundent. Dos gols d'Aumatell en la segona part que farien suar defensivament els gironins per mantenir el resultat al marcador. D'aquesta manera, el Llagostera dorm líder, tot esperant que el Prat punxi avui davant l'Hospitalet i no li tregui la posició a la classificació.

Els homes d'Alsina van sortir decidits per assolir el seu objectiu contra un rival punyent, que ben aviat va fer intervenir Marcos. El porter va refusar un bon xut de Guica que els podria haver complicat les coses d'inici. També ho va haver de fer Aimar, enviant a córner una centrada al segon pal de Pedro. Amb la defensa ben atenta, el Llagostera va anar avançant metres a poc a poc. Sascha va tenir la primera ocasió, però va topar amb un Manu inspirat que va blocar-li la pilota. Gil Muntadas va seguir-lo amb un xut que va abacar desviat a fora. Un cop van redreçar el control del partit, els d'Alsina feien i desfeien fins aconseguir el gol. Sascha va obrir la llauna al 29 amb un cop de cap. També de córner va arribar el segon. Aquest cop era Aimar qui aconseguia superar a Manu, traduint una jugada apresa a la perfecció per arribar al descans amb tranquil·litat.



Quan sembla que tot es capgira

A la represa, el Llagostera esperava anar per feina. Marcos va frustrar els intents del Castelldefels i els seus companys van arreglar la situació amb un altre gol de Sascha, després de rebre una assistència d'Èric Jiménez amb una gran jugada personal. Tot semblava sota control, quan el rival va per el possible per dir alguna cosa. Aumatell va marcar dos gols en quatre minuts, que retallaven distàncies a falta de trenta minuts i acabarien perdonant els d'Alsina.