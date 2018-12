El Lleida no dona cap marge al Girona en l'estrena d'Enric Torner a la banqueta

Mala estrena de Josep Enric Torner a la banqueta del Citylift Girona. El partit era de molta exigència, davant el vigent camipió de l'Europa Cup, el Lleida Lliga Blava, en l'anada dels vuitens de final de la competició europea. I els de la Terra Ferma, amb una dinàmica millor que la dels gironins en l'OK Lliga, no van donar cap marge als de casa i van deixar pràcticament l'eliminatòria sentenciada en el primer partit, golejant 1-6.

En només vuit minuts, els de Torner ja perdien per 0-2, però un gol de Pelicano al minut 9 donava esperances al conjunt local. Unes esperances que es van veure frustrades un minut després del gol gironí, quan Andreu Tomàs completava el seu particular hat-trick per fer l'1-3.

Seguidament, els locals van tenir un penal per retallar distàncies, però Marc Palau va fallar. El Lleida, amb més embranzida, no va fallar la pena màxima que va tenir a favor al minut 18 i Candanedo posava l'1-4 al marcador amb el qual s'arribaria al descans.

En els cinc minuts de la represa, Enric Torner va tenir una falta directe per escurçar distàncies pels gironins, però ahir no era el dia dels blanc-i-vermells, que van veure com Pelicano fallava també una falta directa en l'últim llençament del matx. Uns visitants amb més força en atac van marcar dos gols més a la represa per deixar l'eliminatòria pràcticament sentenciada.

Amb aquest resultat, molt probablement el partit a Lleida del 19 de gener serà el final de la primera aventura europea d'un Citylift Girona que aquest any, de moment, s'ha de conformar amb unes fites més baixes que la temporada passada.



El Girona femení perd

De la seva banda, les noies del Girona també van perdre el seu partit d'OK Lliga a la pista del Bigues i Riells. Les gironines, que venien de guanyar a la pista del Reus Deportiu, porten un balanç de dues victòries i quatre derrotes en el que va de competició.