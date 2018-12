L'Olot vol deixar tocada la moral de l'Alcoià tornant a guanyar al Municipal

Una setmana després de sumar un empat a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant l'Espanyol B (0-0), l'Olot rep avui, a dos quarts de 5 de la tarda, l'Alcoià. Els garrotxins no guanyen al Municipal des del 7 d'octubre, quan van vèncer per 4 a 0 el Badalona de Ramon Calderé. Des de llavors, els de Garrido han perdut com a locals contra el Lleida (0-1) i han empatat davant l'Hèrcules (0-0) i el Castelló (1-1). «És important tornar a guanyar a casa després de tantes setmanes sense fer-ho però no és un tema que ens hagi d'angoixar», explica el tècnic.

L'Alcoià no es troba en el seu millor moment i és catorzè a la classificació, a només dos punts del descens. Tot i això, Garrido insisteix que és un rival molt complicat. «És un equip diferent dels últims que ens hem enfrontat, però tenen la mateixa qualitat que la resta de contrincants. L'Alcoià compta amb jugadors d'experiència en categories superiors i estem en la línia de cada setmana, serà un partit molt difícil», valora el valencià.

Tota la plantilla, a punt

Els de Vicente Mir venen d'encaixar una dura derrota a Castelló, on els alcoians va perdre 3 a 0 davant un equip amb molt de talent però que es troba en descens. «El partit contra el Castelló és enganyós perquè quan l'Alcoià estava dominant i tenint ocasions van encaixar el primer gol i el partit va canviar. No ens podem confiar», adverteix el tècnic de l'Olot. Una setmana més, els olotins no tenen baixes i Garrido vol agrair la feina de tot el cos tècnic per fer que això sigui possible: «Vull felicitar el cos tècnic, els fisioterapeutes i els metges. Estic molt orgullós de la feina que realitzen, que fa possible que cada setmana puguem comptar amb els 20 jugadors de la plantilla». D'altra banda, l'Alcoià té les baixes per lesió d'Eldin i Braulio i són dubte Nieto i Barreda.