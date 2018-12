El Lugo d'Astou Traoré posa a prova l'Uni

Amb un còmode 52-71, el Perfumerías Avenida decidia el seu partit amb l'Embutidos Pajariel. Vuitena victòria per a les de Salamanca, que són més líders encara. Molt més patia el Gernika, que va haver de suar de valent per despatxar el Baxi Ferrol (80-74). Els dos equips capdavanters que no fallen. Un al·licient més, dels molts que hi ha, que obliguen l'Spar Citylift Girona a posar-hi els cinc sentits. Avui toca partit a Fontajau després de tres setmanes sense jugar-hi. Guanyar és imprescindible per no deixar escapar les dues primeres places i per mantenir així la inèrcia guanyadora dels últims partits. Des de l'ensopegada amb el Cadí, ara fa un mes, que els resultats i també les sensacions acompanyen. Victòries a la Lliga (contra Araski i Quesos El Pastor) i també a Europa, despatxant un pes pesant com és el Gernika i desfent-se sense problemes del Gyor. Superada amb nota una petita gira pel País Basc, la visita del Durán Maquinaria Ensino de Lugo (18.00 hores) servirà per retrobar-se amb l'afició i també amb una vella coneguda, com Astou Traoré.

La senegalesa, de 37 anys, va vestir la samarreta de l'Uni en dues etapes (2008-10 i la temporada passada) i és, un cop superada una lesió, un dels pilars de les gallegues. «El seu retorn és un al·licient. Sempre fa il·lusió veure-la, a ella i a la seva alegria. Tot i que també cal tenir en compte que és molt perillosa i agressiva. Si et despistes et pot fer molts punts», avisa el tècnic Èric Surís. No només Traoré és una amenaça. La pivot Jennifer Nyinga anota (12,8 punts) i també captura un munt de rebots (7,7). «És un equip amb molts punts. N'encaixa bastants, però és que també en fa amb molta facilitat. Disposa de moltes jugadores capaces d'anotar. Ens haurem d'aplicar bé en defensa perquè el partit no se'ns compliqui», diu Surís d'un equip «molt reforçat» i que visitarà Fontajau «sense cap mena de pressió».

Més en tindrà l'Uni, encara que els darrers bons resultats han disparat la «moral» de l'equip. «Venim de visitar dues pistes molt complicades com són Mendizorroza i Maloste, on hem sumat marcadors molt contundents». Sobretot l'últim, contra Gernika a l'Eurocup, que ha classificat les gironines per a la següent ronda quan encara queden dues jornades per tancar la fase de grups. «El nostre repte és encadenar el cinquè i el sisè triomf per fer el ple. Tot i que ara toca aparcar-ho i centrar-nos en la Lliga». Doncs això, avui canvi de xip. Amb tota la plantilla disponible, superar l'Ensino (un balanç de 2-5) es converteix en més que una prioritat.