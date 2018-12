El Peralada cau davant del líder Lleida Esportiu

El Peralada-Girona B ha perdut aquest migdia davant del Lleida Esportiu (1-2), en un partit on han sabut estar a l'altura del líder de Segona B malgrat la derrota. La tenacitat del rival, amb un gol matiner, ha provocat que els xampanyers no connectessin al partit fins als vint minuts de joc, quan Álex Pachón i Pau Miguélez han aconseguit superar la defensa per rondar la porteria de Pau Torres. Tot i així, la seva pressió no ha estat suficient per crear veritable perill als lleidatans.

El descans ha anat bé als de Chicho per aclarir les idees. Més entonats que a la primera part, han pogut posar l'empat gràcies al gol del pitxitxi Pau Miguélez ha superat Pau Torres des dels onze metres. La resposta del Lleida, però, ha estat ràpida. A la defensa xampanyera se li ha fet de nit per aturar a Cano, que l'ha passada a Pedro per pujar el 2-1 al marcador. El Peralada ha respost bé i amb més intensitat, sense poder fer-hi res i notant la crispació fins al xiulet final.