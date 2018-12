El Peralada manté la il·lusió davant del líder per brindar un triomf a l'afició

El Peralada-Girona B té avui molts motius per lluitar pels tres punts. Sent cuer -amb un partit menys- és imprescindible aconseguir-los i ja és hora de poder brindar un triomf amb els seus. Amb només dues victòries a la lliga, els nois de Chicho Pèlach encara no n'han celebrat cap al Municipal. A més, rebent el líder, Lleida Esportiu, encara faria més meritòria la victòria. I també més difícil. De moment, són 14 punts que els separen a la classificació, a l'espera que es jugui el duel contra el València-Mestalla el proper dimecres 19 de desembre.

Per al partit d'aquest migdia, Chicho tampoc podrà comptar amb Valery, que amb les baixes al carril esquerre té molts números de ser avui mateix titular amb el Girona d'Eusebio. Èric Montes tampoc hi serà per sanció. D'altra banda, el tècnic xampanyer recupera Kevin Soni, que ja ha tornat del Camerún després de ser convocat amb la selecció sub-23, i Paik. El coreà ja s'ha recuperat de la seva lesió i ahir va entrenar-se amb el primer equip.