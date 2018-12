El Quart ven cara la seva pell però no pot evitar la derrota a la pista del Tarragona

El Quart-Germans Cruz va perdre ahir contra el Tarragona (77-75), un rival directe que li ha frustrat el lideratge de la Lliga EBA. Els dos equips van deixar clar que mereixen estar a la part alta de la classificació, disputant un partit amb la màxima competitivitat. La cosa estava tan igualada que el duel va acabar anant a pròrroga. Amb un resultat 64-64 en l'últim parcial, els gironins finalment van perdre per una diferència de només dos punts.

La dinàmica va ser tota l'estona la mateixa. El marcador ben igualat per mantenir la tensió fins al final. Els gironins van aconseguir arribar al descans imposant-se per dos punts (34-36), però al tercer parcial va tornar a establir-se l'empat. Un 49-49, que tot i la insistència per part d'ambdós equips no va aconseguir trencar-se tampoc al quart parcial (64-64). La pròrroga va ser decisiva per a la victòria local. Amb la derrota, el Quart-Germans Cruz trenca la ratxa de tres jornades consecutives guanyant i se situa segon. El proper partit també serà a fora, davant del Mataró, sisè classificat.