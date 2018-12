La versió més plana del Reial Madrid guanya el València

El Reial Madrid va fer oblidar la seva ensopegada a Ipurua per reconduir la seva situació a la Lliga després d'imposar-se al València (2-0) en un matx estrany en què els locals, tot i avançar-se ben aviat, no van saber resoldre fins als últims minuts. Sense brillar, els de Solari van fer-ne prou amb una versió més que plana per sumar la seva sisena victòria en set partits, just des que Lopetegui va ser cessat.

Lucas Vázquez va ser qui va portar la tranquil·litat a les graderies del Santiago Bernabéu. Corria el minut 82 i el València, gris al primer temps, havia desaprofitat fins a tres ocasions molt clares en els últims minuts. Però va ser aquí on es va acabar tot. El gallec va recollir el guant de Benzema, qui li va habilitar la pilota al cor de l'àrea per batre Neto. El 2-0 va fer baixar el teló i va tancar el debat d'un partit que no passarà al record.

L'acció definitiva la va iniciar Carvajal, un dels millors del Reial Madrid. Protagonisme va tenir en el segon gol i també en el primer, el que va calmar la intranquil·litat de l'estadi. Just s'havien complert 8 minuts quan va posar una centrada que Wass acabaria desviant cap a la seva pròpia porteria.