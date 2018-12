Victòria poc lluïda del Barça davant el Vila-real

En el millor partit com a barcelonista d'Ousmane Dembélé, el Barcelona ha resolt amb problemes el seu enfrontament contra el Vila-real (2-0), amb gols de Gerard Piqué i de Carles Aleñá, que d'aquesta manera ha estrenat el seu compte amb el primer equip blaugrana.

No ha estat un partit fàcil per als catalans, que necessitava guanyar després que en els dos partits anteriors (Betis i Atlètic de Madrid), els d'Ernesto Valverde només haguessin sumat un dels sis punts en joc.

I li ha costat molt al Barça. No és un secret que li falta velocitat de pilota, però també confiança en el seu joc. Els rivals, amb molt poc, arriben sobre la meta de Ter Stegen i la fluïdesa ja no és la senya d'identitat dels blaugranes.

Amb el mateix onze que va guanyar fa uns dies en Eindhoven sense oferir bones sensacions, Valverde ha repetit guió. El seu equip ha estat una mica més sòlid enrere, però amb molts problemes en la creació.

Avui no ha concedit gaire en defensa, però si Gerard Moreno hagués encertat en l'única ocasió que ha tingut (min.13), els grocs s'haurien avançat al marcador, però la rematada del davanter català, després d'aprofitar els dubtes de Lenglet i de ter Stegen, ha donat en el pal de la meta local.

La sort dels locals avui ha estat Ousmane Dembélé, que ha llegit molt bé el partit. Sense opcions de jugar per l'esquerra, on la dupla Alba-Coutinho ha tingut molts problemes per superar Mario Gaspar i el rapidíssim Samuel Chukwueze, que li ha donat aire en defensa i en atac a l'equip de Javi Calleja.

Així que amb Leo Messi de fals nou, Dembélé ha vist que per la dreta, amb l'ajuda de Semedo, podia arribar el desequilibri i ha arribat. En el primer temps, al marge del francès, ha tornat a lluir Leo Messi, que ha tingut un parell d'accions, sobretot una en el minut 39 que ha pogut ampliar l'avantatge al marcador.

En l'últim quart d'hora, els blaugranes han estat millor. Dembélé, després d'una gran jugada col·lectiva, ha pogut inaugurar el marcador, però un defensa ha tret la pilota a l'àrea petita.

En la següent acció, no obstant això, un centre molt tens del francès va ser rematat per Gerard Piqué per avançar al seu equip (min. 36). Al Barça li faltava sumar efectius al seu joc, Coutinho ha estat molt intermitent, Arturo Vidal millor en la pressió que en l'arribada i Busquets i Rakitic no li han donat la velocitat de pilota per desestabilitzar el joc posicional del Vila-real.

Els grocs, mentrestant, ho han confiat tot a accions de Chukweueze, alguna aproximació de Pedraza i de Fornals per l'esquerra i a la lluita de Gerard Moreno.

Vist que el Barça no estava fi, el Vila-real ha decidit avançar les seves línies uns quants metres i els de Javi Calleja van tenir el control de la situació en el primer quart d'hora del segon temps, encara que sense ocasions clares i deixant més espais enrere.

Bacca ha entrat per Trigueros i Aleñá per Arturo Vidal, un canvi que no va agradar a la grada, però l'escenari no ha canviat. El Vila-real no arribava, el Barça, tampoc.

I a deu minuts per a la conclusió, els dos tècnics han buscat cames fresques en atac, amb Toko Ekambi i Malcom per Gerard Moreno i Coutinho, respectivament, i en aquestes ha sortit guanyant el Barça, que ha tingut més la pilota i ha buscat el desequilibri de Dembélé que ha estat l'únic que oferia solucions a l'ofensiva blaugrana.

Però al final, qui ha decidit ha estat Messi, pràcticament l'única acció de mèrit que ha fet en el segon temps. L'argentí li ha donat una passada meravellosa a Carles Aleñá i el del planter ha elegit el millor moment per marcar el seu primer gol en Lliga amb el primer equip i matar el partit després de batre Asenjo amb un toc subtil en el minut 87.

Fitxa tècnica

2 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal (Aleñá, min. 71); Dembélé, Messi i Coutinho (Malcom, min. 80).

0 - Vila-real: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Pedraza; Cáseres, Trigueros (Bacca, min. 67); Cazorla (Raba, min. 87), Fornals, Chukweueze i Gerard Moreno (Toko Ekambi, min. 79).

Gols: 1-0, min. 36, Piqué; 2-0, min. 87, Aleñá.

Àrbitre: Munuera Montero (Comitè Andalús). Ha mostrat cartolina groga a Víctor Ruiz (min. 11), Lenglet (min. 18), Álvaro (min. 26), Alba (min. 70), Fornals (min. 90) i Pedraza (min. 90+1).

Incidències: 73.003 espectadors en partit de la catorzena jornada de LaLiga Santander disputat al Camp Nou. Els jugadors del Barça van sortir al terreny amb una samarreta i la llegenda "Muita forza Rafinha". Partit 400 d'Ernesto Valverde com a tècnic de Primera Divisió.